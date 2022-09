Inter-Roma, Mourinho sorride: recuperati un titolare e un jolly in attacco!

Meno otto al ritorno del campionato. Sarà Inter-Roma, il primo impegno post pausa Nazionali per i nerazzurri. Mourinho, in tribuna a San Siro, può sorridere per due importanti recuperi

SORRISI − Inter-Roma sarà il big-match dell’ottava giornata di campionato. Simone Inzaghi, ieri catechizzato ad Appiano Gentile dalla società (vedi articolo), dovrà dare immediatamente una risposta per non compromettere il proprio futuro sulla panchina nerazzurra. Stessa cosa i giocatori, chiamati a dare qualcosa in più per risollevare una situazione piuttosto delicata. Secondo Angelo Mangiante in collegamento da Trigoria per Sky Sport, José Mourinho può sorridere per il recupero di due giocatori. Lorenzo Pellegrini, via da Coverciano per un problemino fisico poi rientrato. Sarà presente dal 1′ il prossimo sabato. E Stefan El Shaarawy. Il ‘Faraone’ si è ristabilito e contro l’Inter sarà sicuramente arruolabile.