Inter-Roma, Mourinho sorprende Inzaghi con Dybala dal 1′ e ruolo inedito!

Inter-Roma si avvicina ed è tempo di formazioni ufficiali (QUI le scelte dei due allenatori). Mourinho si presenta a San Siro (anche se solo in tribuna perché squalificato) con una mossa a sorpresa in attacco. Fuori Abraham e ruolo inedito per Dybala

INEDITO – Inter-Roma è la sfida che andrà in scena a San Siro alle ore 18.00. Mentre Simone Inzaghi deve fare a meno sia di Romelu Lukaku che di Marcelo Brozovic, José Mourinho non solo recupera Paulo Dybala ma lo schiera anche dal 1′ contro i nerazzurri. Non è finita qui perché il portoghese, a sorpresa, propone l’argentino in un ruolo finora inedito, vale a dire come falso nueve mandando Tammy Abraham in panchina. Certamente una mossa di cui in settimana non si era affatto parlato e che sorprende tutti.