Inter-Roma, Mourinho anche senza Spinazzola. Non l’unico assente – CdS

La Roma che arriva a San Siro contro l’Inter è in piena emergenza perché, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, alla lunga lista di infortunati si è aggiunto anche Leonardo Spinazzola.

NUOVA ASSENZA – Leonardo Spinazzola non era stato neanche convocato contro lo Slavia Praga per gestire l’affaticamento muscolare ed essere a disposizione, almeno in panchina, contro l’Inter. Non sarà così: gli allenamenti di venerdì e di ieri lo hanno visto continuare ad allenarsi a parte e per questo José Mourinho ha deciso di lasciarlo a casa, insieme a Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Renato Sanchez e Chris Smalling. I primi tre, a meno di colpi di scena, presto torneranno a disposizione del tecnico. Diverso il discorso per Smalling che continua a sentire dolore a causa di un problema tendineo.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Marchetti