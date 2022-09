Inter-Roma, Mourinho riceve un assist da Mancini! Due da valutare – Sky

Inter-Roma è la sfida che si giocherà a San Siro dopo la sosta, ovvero sabato 1 ottobre alle ore 18.00 (QUI le ultime sui nerazzurri). Mangiante fa il punto in casa giallorossa con Mourinho che a sorpresa si ritrova tutti i Nazionali italiani a disposizione. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista nel corso del pomeriggio di Sky Sport

ASSIST – Inter-Roma è il big match dell’ottava giornata di Serie A, in programma sabato 1 ottobre a San Siro alle ore 18.00. José Mourinho, premiato in Portogallo (vedi articolo), riceve un involontario assist da Roberto Mancini: «La non convocazione di Zaniolo da parte di Mancini fa discutere, lui ci è rimasto male perché non se lo aspettava ma questa cosa ha giocato involontariamente a favore di Mourinho. Il tecnico giallorosso si è ritrovato tutti i Nazionali italiani a Trigoria, eccetto Cristante che è l’unico rimasto in ritiro. Oggi si sono allenati tutti. Zaniolo sarà titolare a San Siro con l’Inter, la prossima settimana da valutare le condizioni di Pellegrini e Dybala», spiega Angelo Mangiante.