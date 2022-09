Inter-Roma, Mourinho punta sul recupero di due (più uno) per San Siro

Mentre prosegue la sosta per le Nazionali, in casa Inter e Roma si prepara la sfida di San Siro in programma il prossimo sabato 1 ottobre. José Mourinho punta a recuperare definitivamente due giocatori, mentre aspetta notizie dall’Argentina.

DUE RECUPERI (PIÙ UNO) – Si avvicina sempre di più Inter-Roma, sfida che il prossimo sabato – 1 ottobre – vedrà le due squadre affrontarsi a San Siro. Gara importante per entrambe, chiamate a riscattare rispettivamente le sconfitte contro Udinese e Atalanta. José Mourinho al lavoro per recuperare due dei suoi giocatori infortunati. Si tratta di Marash Kumbulla, fermo dopo una lesione al bicipite femorale sinistro, e di Stefan El Shaarawy, di rientro da una lesione alla coscia sinistra. Oltre ad aspettare notizie dall’Argentina. Già. Perché Paulo Dybala è in attesa di nuovi controlli dopo il problema al flessore che gli ha fatto saltare l’ultima sfida. Niente da fare invece per gli altri infortunati: Karsdorp, Darboe e naturalmente Wijnaldum.