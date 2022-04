Inter-Roma, Mourinho non dimentica la marcatura su Brozovic: scelta fatta

Manca sempre meno a Inter-Roma. I due allenatori stanno ormai definendo le ultime scelte di formazione. Mourinho non dimentica la ‘mossa’ per schermare Brozovic

DISTURBATORE − Inter-Roma si avvicina. Per la seconda volta in questo 2022, José Mourinho ritornerà a San Siro da avversario dell’Inter. I due allenatori stanno definendo gli ultimi dettagli per schierare la miglior formazione possibile (vedi Inzaghi). In casa Roma, Mourinho non dimentica la marcatura intorno a Marcelo Brozovic. Il portoghese conosce le potenzialità del centrocampista croato, autentico pilastro della squadra di Simone Inzaghi. Come riporta Sport Mediaset, il cosiddetto ‘anti Brozovic’ sarà Jordan Veretout. Il francese sarà in campo dal 1′ vista anche l’assenza di Cristante (vedi articolo).