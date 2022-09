Inter-Roma, per Mourinho doppio sorriso: da Trigoria e dagli… States!

Si avvicina Inter-Roma, match valido per l’ottava giornata di Serie A. I giallorossi ci arriveranno con qualche problemino in meno riguardo agli infortuni. Per Mourinho arriva anche una buona notizia dall’America

DOPPIO SORRISO − È Inter-Roma il big match dell’ottava giornata di campionato. I nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo il deludente KO all’ultima prima della sosta contro l’Udinese. A San Siro è attesa la Roma di José Mourinho, che per l’occasione non sarà in panchina bensì in tribuna per squalifica. Il tecnico portoghese può sorridere per due importanti motivi. In primis, come riporta Paolo Assogna di Sky Sport, lo Special One ha recuperato tutti gli infortunati. In secondo luogo, dagli Stati Uniti. Nella notte, infatti, si giocherà l’amichevole tra Argentina e Giamaica. Se Lautaro Martinez dovrebbe scendere dal 1′ (vedi articolo), ciò non toccherà invece a Paulo Dybala. Il CT Scaloni punta a risparmiarlo.