Inter-Roma, Mourinho deciso su due cambi: fuori Cristante e Maitland-Niles

Si avvicina il match di Coppa tra Inter e Roma. José Mourinho sta valutando l’undici da schierare in vista di San Siro. Cristante e Maitland-Niles si accomoderanno in panchina

LE ULTIME − Inter-Roma -1. Manca sempre meno al ritorno di Mourinho a San Siro contro la Beneamata. In vista del quarto di finale di Coppa Italia, lo Special One sta pensando alla formazione che metterà in campo dal primo minuto. Come riporta Angelo Mangiante di Sky Sport, il tecnico portoghese ha già deciso su due cambi: fuori Bryan Cristante e Ainsley Maitland-Niles dentro Jordan Veretout e Matias Vina. Inter-Roma è in programma domani sera a partire dalle 21.00.