Inter-Roma, Mourinho con tre centrocampisti ne deve tenere uno fuori – Sky

Quattro giorni a Inter-Roma, in programma sabato alle 18 al Meazza. Mourinho, che come Inzaghi attende l’ultima partita delle nazionali (Argentina-Giamaica con Dybala per uno e la coppia Correa-Lautaro Martinez per l’altro), ha una certezza a centrocampo. La individua Sky Sport.

LA SCELTA SICURA – Per Inter-Roma ci saranno quattro giorni per definire tutti i dubbi di formazione. Uno però José Mourinho lo ha già chiarito: a centrocampo ci sarà Bryan Cristante. Reduce dagli impegni con l’Italia e in gol alla prima giornata nello 0-1 alla Salernitana, l’ex Atalanta è diventato uno dei fedelissimi del tecnico portoghese. Con Cristante ci sarà uno fra Nemanja Matic e il recuperato Lorenzo Pellegrini.