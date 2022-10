Inter-Roma, male Handanovic e la difesa. Ci prova Dimarco: le pagelle – CdS

La sconfitta è severa nei confronti dell’Inter che perde in rimonta contro la Roma, ma la squadra mostra le stesse fragilità di sempre. Male la difesa compreso Handanovic impreparato sul tiro di Paulo Dybala. Ci provano Federico Dimarco ed Edin Dzeko, ma non basta: le pagelle del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Quarta sconfitta in campionato per l’Inter su otto disputate. Difesa ancora troppo fragile in difesa, subisce gol al primo tiro in porta e fa difficoltà a segnare. Secondo le pagelle del quotidiano romano, male tutta la difesa compreso Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro arriva malissimo sul tiro al volo di Paulo Dybala: voto 5. Stesso voto anche per tutta la difesa, nessuno escluso: Milan Skriniar ancora distratto, si fa sorprendere in occasione del gol di Smalling. Francesco Acerbi sbaglia un’infinità di passaggi, la rinuncia a Stefan de Vrij appare incomprensibile. Alessandro Bastoni consente a Dybala di calciare indisturbato condizionando così la partita. Voto 5 anche per Denzel Dumfries, il peggiore in campo secondo il Corriere dello Sport: innocuo per tutta la partita, non riesce quasi mai a saltare Spinazzola.

QUALCHE SUFFICIENZA – Nicolò Barella tra le note positive della partita, soprattutto l’assist per Federico Dimarco: voto 6,5. Sufficiente anche la prestazione di Kristjan Asllani, alla prima da titolare: sfrontato e aggressivo, sogna addirittura il gol con un tiro dalla distanza che sfiora il palo. Dimarco prova a trascinare l’Inter, esaltato anche dall’ottimo momento con la Nazionale, sblocca il risultato appoggiando con il piede meno comodo: voto 6,5 (il migliore in campo). Segnali positivi anche da Edin Dzeko che segna un bel gol ma è in fuorigioco. Per il resto della partita continua a lottare e a correre, ma senza mai risultare pericoloso: voto 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida