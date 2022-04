Inter-Roma: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Serie A

Inter-Roma è in programma oggi a partire dalle ore 18:00. Partita valida per la 34ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quindicesima del girone di ritorno. L’ostacolo Mourinho sulla (rin)corsa tricolore dell’Inter. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Roma

INDISPONIBILI – Fuori per infortunio il centrocampista Arturo Vidal, che probabilmente non sarà l’unico assente. Verso l’esclusione anche il difensore Aleksandar Kolarov (vedi focus) e il terzo portiere Alex Cordaz (vedi articolo).

Non è stata diramata la lista dei convocati dell’Inter

MODULO – Mai come stavolta l’impressione che l’Inter di Simone Inzaghi scenda in campo con il 3-5-2 delle grandi occasioni è comune. Non esistono alternative, oggi.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic tra i pali. In mezzo Stefan de Vrij con Milan Skriniar sul centro-destra e il recuperato Alessandro Bastoni sul centro-sinistra, dove calano le quotazioni di Federico Dimarco.

CENTROCAMPO – A destra riecco Denzel Dumfries con Ivan Perisic confermato a sinistra, entrambi in vantaggio su Matteo Darmian e Robin Gosens. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti la certezza si chiama Lautaro Martinez, che quasi sicuramente tornerà a far coppia dal 1′ con l’ex Edin Dzeko sebbene la candidatura di Joaquin Correa non vada ignorata.

Inter-Roma, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 88 Caicedo.

La probabile formazione della Roma di José Mourinho

AVVERSARI – Ancora qualche dubbio di formazione anche per gli ospiti. L’ex nerazzurro José Mourinho deve sceglire come completare la difesa della sua Roma (vedi articolo). In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Roma, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).