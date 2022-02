Inter-Roma, Inzaghi e la squadra in ritiro. Due assenti, un terzo in attesa

Inter-Roma, domani alle 21, vale per i quarti di finale di Coppa Italia. Inzaghi ha appena parlato nell’intervista della vigilia (vedi articolo) e nel frattempo ad Appiano Gentile si sta concludendo l’allenamento. C’è attesa per capire quali saranno i giocatori a disposizione.

DUE FUORI, IL TERZO? – Per Inter-Roma confermate le assenze dei due infortunati di lungo corso, Joaquin Correa e il nuovo acquisto Robin Gosens. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi fa sapere che i due hanno già lasciato la Pinetina. La squadra di Simone Inzaghi rimarrà in ritiro stanotte, in vista del quarto di finale di Coppa Italia. Si è appena chiuso l’allenamento della vigilia, al momento non è andato via Felipe Caicedo e a breve si saprà se l’ecuadoriano ha recuperato dal leggero fastidio che l’ha tenuto fuori al derby (vedi articolo). Non dovrebbero invece esserci problemi su Ivan Perisic (vedi articolo), per il resto tutti a disposizione per Inter-Roma.