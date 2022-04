Inter-Roma, Inzaghi sfida Mourinho e rilancia due giocatori dal 1′: le ultime – SM

Inter-Roma andrà in scena sabato 23 aprile alle 18:00. A San Siro torna José Mourinho, e per l’occasione mister Simone Inzaghi pensa a rilanciare due giocatori dal 1′.

TORNANO IN DUE – Inter-Roma, non una partita semplice se consideriamo che a San Siro tornerà José Mourinho da avversario dopo la sfida in Coppa Italia. I ragazzi allenati da Simone Inzaghi dovranno vedersela contro i giallorossi, tra le squadre più in forma del campionato (cinque risultati utili su cinque). Secondo quanto riportato da Sportmediaset, dopo il derby di Coppa Italia, Inzaghi dovrebbe rilanciare Edin Dzeko titolare dal 1′ in coppia con Lautaro Martinez. Con lui anche Denzel Dumfries, rimasto fuori in favore di Matteo Darmian, autore di un assist in occasione del primo gol di Lautaro Martinez.

Fonte: Sportmediaset