Inter-Roma, Inzaghi ragiona sulla formazione: ci sono tre dubbi – TS

Vigilia di Inter-Roma, partita valevole per la trentaquattresima giornata di campionato. Simone Inzaghi ragiona sulla formazione da schierare e ci sono tre dubbi da dover sciogliere.

TESTA ALLA ROMA – Verso Inter-Roma con la miglior formazione possibile senza pensare al Barcellona. Questo il diktat che avanza da Appiano Gentile, dove Simone Inzaghi ieri ha tenuto un discorso motivazionale alla squadra per caricarla in vista di questo grandissimo rush finale. Dopo le due sconfitte consecutive (cosa che non succedeva da due anni) contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, l’Inter è obbligata al successo. Ecco perché non si penserà per nulla al Barcellona, sfida di andata delle semifinali di Champions League in programma giorno 30 all’Estadio Olimpic de Montjuic. In vista del match di San Siro, Inzaghi ha tre dubbi da dover sciogliere. L’allenamento di oggi e la rifinitura di domattina saranno utilissimi in tal senso.

La probabile formazione di Inter-Roma con tre dubbi

PROBABILE – I dubbi di Inzaghi per Inter-Roma riguardano il braccetto di sinistra. Qui, non ci sarà lo squalificato Alessandro Bastoni, ecco che al suo posto c’è il ballottaggio Carlos Augusto-Bisseck, con il primo favorito. Poi a destra, Darmian chiamato agli straordinari, nonostante il ritorno tra i convocati di Denzel Dumfries. L’esterno italiano, però, è anche tallonato da Nicola Zalewski, ex di turno. Infine, l’ultimo ballottaggio è in attacco: Correa o Arnautovic insieme a Lautaro Martinez. L’austriaco non è ancora al 100% e potrebbe anche essere preservato in vista di Barcellona, visto che Thuram non è sicuro di esserci.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto/Bisseck; Darmian/Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Correa/Arnautovic, Lautaro Martinez.