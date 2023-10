Inter-Roma, Inzaghi prepara quattro rientri dal primo minuto − Sky

Meno due a Inter-Roma, big match della decima giornata di campionato. Simone Inzaghi prepara alcuni cambi rispetto all’undici iniziale col Salisburgo.

LE ULTIME − Si avvicina Inter-Roma, match carico di tensione. Ad alimentarlo non solo l’accoglienza piuttosto calda nei confronti di Romelu Lukaku, ma anche le parole dei vari José Mourinho e di Tiago Pinto alla vigilia. Dal canto suo, Inzaghi non si smuove di un millimetro ed è chiara anche la decisione in sala stampa. Come racconta Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, il mister nerazzurro ripresenterà in campo la formazione tipo. Quindi dal primo minuto Francesco Acerbi, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Marcus Thuram.