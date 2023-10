Inter-Roma, Inzaghi e l’operazione ‘gabbia’: ecco come fermare Lukaku – TS

Simone Inzaghi studia tutte le mosse possibili per fermare Romelu Lukaku che ovviamente conosce in bene, in vista di Inter-Roma in programma domenica alle 18. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarà una gabbia sull’attaccante belga, un po’ come in finale di Champions League.

DA AVVERSARIO – Tutto (quasi) pronto per Inter-Roma, con il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro da avversario, dopo l’accusa di alto tradimento. Simone Inzaghi prepara la partita – come suo solito – curando ogni minimo dettaglio. Per l’appunto, sarà interessante capire come fermare Romelu Lukaku che ha iniziato bene la stagione con la sua nuova squadra. L’idea del tecnico piacentino è quella di creare una sorta di gabbia attorno all’attaccante. Simone Inzaghi conosce bene Romelu Lukaku, i suoi compagni pure. Al di là delle gare giocate insieme nell’arco di tre stagioni, ci sono giorni e giorni di allenamento, partitelle ad Appiano Gentile. Se c’è una squadra che conosce difetti e pregi di Lukaku, quella squadra è proprio l’Inter. Proprio in previsione della sfida con i giallorossi, Inzaghi martedì ha tenuto Francesco Acerbi fuori dalla partita di Champions League. Ma non solo: saranno chiamati in causa anche Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Questi tre dovranno dare necessariamente una mano ad Acerbi nella gestione di Lukaku.

Inter-Roma non è solo Lukaku, attenzione al resto

NON SOLO LUKAKU – L’Intenzione dell’Inter è quella chiaramente di non lasciare spazi all’ex attaccante, preparando la partita proprio come in finale di Champions League, cercando di svolgere lo stesso lavoro fatto con Erling Haaland. Inzaghi però è concentrato sulla partita. Il tecnico sa bene come sia fondamentale non sottovalutare la squadra giallorossa, anzi, il rischio è proprio quello che molti giocatori pensino a Lukaku, tralasciando il resto. Proprio come successo contro il Manchester City, l’esperienza insegna che limitare un giocatore non equivarrà a vincere la partita.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini