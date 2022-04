Inter-Roma, Inzaghi con pochi dubbi. Vidal sarà tra i convocati?

Si avvicina Inter-Roma e il momento delle scelte di formazione per Simone Inzaghi che domani deciderà l’undici che scenderà in campo dal primo minuto.

ULTIME – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Arturo Vidal è ancora alle prese col dolore al ginocchio. La sua convocazione sarebbe dunque a rischio, secondo il Corriere dello Sport, non ci sarà (vedi articolo). In ogni caso in mezzo al campo ci dovrebbero essere i titolatissimi. Un dubbio sulla fascia sinistra tra Ivan Perisic e Robin Gosens. Su quella destra dovrebbe esserci Denzel Dumfries. In attacco Joaquin Correa per ora super sfavorito. Infatti, salvo sorprese, ci dovrebbe essere la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Fonte: Sport.Sky.it