Inter-Roma, intanto vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Capitale! Il motivo

Nuovo provvedimento in vista del match Inter-Roma, valido per il prossimo turno di Serie A e al centro delle discussioni per il possibile rinvio a causa dei funerali di Papa Francesco. Indipendentemente dalla data effettiva dell’incontro, che si giocherà sabato 26 o domenica 27 aprile, arriva una decisione netta dal Ministero dell’Interno: vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Roma.

VIETATA LA VENDITA DEI BIGLIETTI – Il provvedimento è stato disposto dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, facendo seguito alle indicazioni del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive). La misura è volta a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione di un evento ad alto rischio, sia per il clima di tensione che spesso accompagna le sfide tra le due squadre, sia per il contesto generale di sensibilità e attenzione dovuto al lutto nazionale. Si tratta di una scelta destinata a far discutere, soprattutto tra i tifosi romanisti. Per loro sarà impossibile acquistare biglietti per assistere alla partita al Meazza, anche nel settore ospiti.

Inter-Roma al centro di tante discussioni! Rischio rinvio e vendita dei biglietti

RISCHIO RINVIO – Questa decisione si inserisce in un fine settimana ad alta complessità logistica e istituzionale. I funerali del Pontefice richiameranno a Roma una quantità eccezionale di persone e risorse di sicurezza, mentre anche Milano sarà coinvolta nella gestione di eventi sportivi e pubblici di rilievo. In questo quadro, le forze dell’ordine cercano di prevenire ogni possibile criticità. Restano intanto in sospeso data e orario definitivi della sfida Inter-Roma, ma una cosa è certa: i tifosi della Roma residenti nella Capitale, questa volta, dovranno seguire la partita da casa.