Inter-Roma, in arrivo il sold out! Un vantaggio nella corsa per il titolo – CdS

Per Inter-Roma di sabato è in arrivo il tutto esaurito al Meazza. Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la situazione legata alla vendita dei biglietti per le prossime partite.

STADIO PIENO – Erano in 74.508 a San Siro avantieri per il derby di Coppa Italia col Milan, ma per Inter-Roma il dato è destinato ad aumentare ulteriormente. Il Corriere dello Sport segnala come siano al momento 72.500 i biglietti venduti per l’anticipo di Serie A di sabato (ore 18). Di questi 3.300 nel settore ospiti, dove ci sono ancora circa mille disponibilità. E anche per Inter-Empoli, dove la vendita libera è iniziata martedì, si preannunciano delle cifre simili. Per l’Inter poter disporre dei propri tifosi, con la riapertura degli stadi al 100% arrivata meno di un mese fa, è un notevole vantaggio nella corsa per il titolo e anche dopodomani con la Roma si faranno sentire.

Fonte: Corriere dello Sport – ad.anc./ass

