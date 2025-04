Inter-Roma: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Roma, si gioca per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Roma (ore 15.00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Inter-Roma

Stadio San Siro di Milano, domenica 27 aprile ore 15.

I precedenti di Inter-Roma

Sono 183 i precedenti: i nerazzurri hanno vinto 79 volte a discapito dei giallorossi che invece hanno ottenuto il successo 50 volte. L’ultima occasione in cui gli avversari hanno conquistato i tre punti a Milano è stata nel 2022 nel secondo anno da allenatore del club di Simone Inzaghi. Nelle ultime quattro partite sono arrivate quattro vittorie meneghine.

Come seguire Inter-Roma IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 14:30, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri.

Inter-Roma, dove vederla in diretta TV

DAZN 1 (Canale 214 Sky).

Inter-Roma, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera), Sky Go e NOW.

Inter-Roma su DAZN : i telecronisti

Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Gli indisponibili della partita

Roma: Saul, Dybala, Nelsson.

Inter: Bastoni, Mkhitaryan, Thuram.

L’arbitro della partita

L’arbitro di Inter-Roma, partita valida per la giornata numero 34 di Serie A, sarà Fabbri.

Situazione disciplinare

DIFFIDATI

Bologna: Pellegrini, Paredes.

Inter: Asllani, Pavard.

Probabili formazioni Inter-Roma

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; De Vrij, Bisseck, Cocchi, Zalewski, Asllani, Berenbruch, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelmaekers, Cristante, Paredes, Kone, Angelino; Soule, Dovbyk.

In panchina: Gollini, De Marzi, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Sangarè, Pellegrini, El Shaarawy, Gourna-Douath, Baldanzi, Shomurodov

Allenatore: Claudio Ranieri