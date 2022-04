Inter-Roma, giallorossi in viaggio verso Milano: Mourinho perde un titolare!

Inter-Roma è la sfida in programma sabato alle 18.00 a San Siro (QUI le ultime sui nerazzurri). Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la squadra giallorossa è partita alla volta di Milano senza un titolare

FORFAIT – Inter-Roma è la sfida che andrà in scena domani in un San Siro ancora una volta sold-out. Se la squadra di Simone Inzaghi lotta per lo scudetto, quella di José Mourinho è in piena corsa per un posto in Europa. I giallorossi proprio in questi minuti stanno viaggiando alla volta di Milano orfani non solo degli squalificati Zaniolo e Fuzato ma a sorpresa anche di Cristante. Il centrocampista italiano ha dato forfait all’ultimo minuto e dunque non sarà a disposizione per il big match.