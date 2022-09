Inter-Roma, giallorossi in campo. In attesa di risolvere un’incognita

ALLENAMENTO – Come i nerazzurri, anche gli uomini di José Mourinho sono scesi oggi sul campo di allenamento per preparare Inter-Roma di sabato alle 18. Hanno regolarmente lavorato in gruppo anche Lorenzo Pellegrini e Stefan El Shaarawy, tra i giocatori dei giallorossi che rientrano da alcuni problemi fisici. Ora per il tecnico portoghese resta da sciogliere soltanto un’incognita. Ovvero le condizioni di Paulo Dybala, di rientro dall’Argentina dove non ha raccolto neanche un minuto nelle amichevoli contro Honduras e Giamaica (vedi articolo). Da capire se sarà in campo dal primo minuto nella partita di San Siro.