Inter-Roma, dall’ex Mourinho il lasciapassare per continuare la corsa

Inter-Roma si giocherà alle ore 18. È il grande ex Mourinho l’avversario di gala nel weekend che può decidere le sorti della Serie A, col doppio incrocio fra Milano e Roma che sa molto di crocevia.

NEMICO PER UN GIORNO – Inter-Roma è il terzo scontro stagionale con José Mourinho. Gli altri due sono andati molto bene (vedi precedenti): 0-3 all’andata all’Olimpico il 4 dicembre, 2-0 l’8 febbraio in Coppa Italia. Ora bisogna chiudere il cerchio, perché dalla sfida con la Roma (imbattuta in Serie A da dodici partite e reduci dall’1-1 al 91′ a Napoli) passano gran parte delle possibilità di vincere il campionato. Il recupero di Bologna è ancora lontano, il derby vinto martedì va dimenticato. Prima c’è da conquistare i tre punti col grande ex, che di certo non metterà il tappeto rosso, poi da vedere cosa succederà da Lazio-Milan. L’Inter ha la fortuna di avere il destino in mano, ma questo weekend conta eccome per indirizzarlo.

CON L’ALTRO GRANDE EX? – Per Inter-Roma Simone Inzaghi può rilanciare l’altro ex illustre Edin Dzeko, dopo la panchina nel derby. Sono in tre in lizza per due maglie, con Joaquin Correa utilissimo per ridare forza all’attacco nelle ultime partite e Lautaro Martinez reduce dalla splendida doppietta di quattro giorni fa (più gol e assist con lo Spezia venerdì scorso). Scontato anche il rientro dal 1′ di Denzel Dumfries, mentre non dovrebbe essere ancora il momento per l’esordio da titolare di Robin Gosens. L’unico assente sarà Arturo Vidal, per un problema alla caviglia. Ne ha di più Mourinho: Roma senza Bryan Cristante e due squalificati fra cui l’ex Nicolò Zaniolo (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Roma: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).