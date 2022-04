Inter-Roma, è sfida Handanovic-Rui Patricio: i due leader in un dato – CdS

Inter-Roma presenta tanti duelli interessanti, uno di questi è quello fra Handanovic e Rui Patricio, gli estremi difensori delle due squadre. L’analisi del Corriere dello Sport

SFIDA – Questa sera a San Siro si sfideranno Inter e Roma, per un match che peserà molto sulle sorti del campionato di Serie A. Fra i tanti duelli che ci si aspetta sul terreno di gioco da sottolineare la sfida a distanza fra Handanovic e Rui Patricio. I due estremi difensori, assieme a Maignan, sono i leader in Serie A per numero di clean-sheet: lo slovendo ha mantenuto la porta inviolata per 14 volte, al pari del francese del Milan, il portoghese ha chiuso a 0 gol subiti per ben 13 volte. Il capitano nerazzurro inoltre, scrive il quotidiano, è alla caccia di un record, in una stagione molto complicata e con un rendimento spesso incerto: 17 clean-sheet in stagione, quota toccata per ben due volte in Serie A con l’Inter, nel corso della gestione Spalletti.

