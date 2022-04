Inter-Roma, Dzeko in campo dal 1′. Scelto il partner d’attacco – TS

Inter-Roma andrà in scena domani alle ore 18. Edin Dzeko dovrebbe tornare in campo dal 1′. Inzaghi ha già scelto il suo partner d’attacco. Le ultime di Tuttosport

ATTACCO – Inter-Roma andrà in scena domani alle ore 18. In vista della sfida di San Siro, Simone Inzaghi dovrebbe rilanciare Edin Dzeko dal 1′. Il bosniaco, che ha già segnato in questa stagione contro la sua ex squadra, ha giocato per soli 25 minuti nel derby di Coppa Italia ed è pronto per la sfida. Al suo fianco, secondo quanto riferisce Tuttosport, dovrebbe esserci Lautaro Martinez, reduce dalla doppietta contro il Milan. La coppia, scrive il quotidiano, non è mai del tutto esplosa ma è riuscita a mettere insieme 36 gol complessivi in stagione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini