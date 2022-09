Inter-Roma, Dybala sarà a Milano? Volontà Mourinho, attesa per via libera

Si attende la decisione sulla partenza di Paulo Dybala con i compagni di squadra della Roma di José Mourinho per Milano per la gara contro l’Inter.

RIFINITURA – Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 da Trigoria, è ancora in corso la rifinitura in casa Roma. In campo c’è anche Paulo Dybala. José Mourinho vuole portare l’attaccante argentino a Milano per la gara contro l’Inter. Il via libera però può arrivare solo dallo staff medico. Si capirà dopo l’allenamento se la Joya ci sarà.

Fonte: Sport.Sky.it