Inter-Roma, Dybala rientrato. Attesa per decisione su partenza per Milano

Paulo Dybala è rientrato questa mattina con un volo da New York. Si attende la decisione sulla sua partenza per Milano per Inter-Roma.

DECISIONE – Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 da Trigoria, Paulo Dybala è tornato un po’ stravolto stamani alle 6.45 con un volo da New York. L’attaccante argentino sarebbe in pieno fuso orario. Oggi dovrebbe fare controlli medici. Poi eventuale lavoro molto leggero e si prenderà la decisione nella giornata di domani nella rifinitura prevista prima della partenza per Milano, dove si svolgerà Inter-Roma.

Fonte: Sky Sport