Inter-Roma, dubbio sulle fasce ma tema più delicato è altro: tempo di scelte

Un ballottaggio sulle fasce in casa Inter in vista del big match contro la Roma che previsto dopo la sosta per le nazionali.

INTER-ROMA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, a Simone Inzaghi è arrivata la migliore notizia. Si tratta del rientro di Romelu Lukaku. Invece si dovrebbe ancora pazientare per Hakan Calhanoglu in quanto la riserva per il centrocampista turco non sarebbe stata ancora sciolta. Ora sembrerebbe giunto il momento per Kristjan Asllani, vista la squalifica di Marcelo Brozovic. Se tutto andrà bene, dovrebbe essere affidata a lui la regia nel match tra Inter e Roma. Per il resto si attende il ritorno dei nazionali, compresi gli argentini che faranno ritorno a due giorni dalla partita. In difesa dal primo minuto ci dovrebbe essere ancora Francesco Acerbi. Sulle fasce ballottaggio tra Federico Dimarco e Robin Gosens, con l’italiano in vantaggio. Quindi il discorso portiere. Non sarebbe considerata “produttiva” l’alternanza tra Samir Handanovic e Andre Onana. Dunque l’allenatore nerazzurro dovrebbe affrontare questo tema delicato in vista delle gare contro Roma e Barcellona.

Fonte: SportMediaset.it