Inter-Roma, i diffidati e gli squalificati per la 34ª giornata di Serie A

Inter-Roma si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentaquattresima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per l’anticipo odierno, con i diffidati e i due squalificati in casa giallorossa. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato con Torino-Spezia e Venezia-Atalanta (vedi articolo).



INTER-ROMA sabato 23 aprile ore 18.00 (34ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Ivan Perisic, Arturo Vidal (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Roma: Bryan Cristante, Tammy Abraham, Sérgio Oliveira (prossima partita Bologna in casa)

Squalificati Roma: Daniel Fuzato (una giornata), Nicolò Zaniolo (una giornata)