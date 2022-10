Inter-Roma, de Vrij o Acerbi? Ora un favorito. Conferma per Dimarco – TS

L’Inter torna in campo dopo la sosta per le nazionali e sfiderà la Roma, non una sfida semplicissima per gli uomini di Simone Inzaghi per provare a rialzare la testa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, un dubbio in difesa anche se c’è un favorito. Conferma per Federico Dimarco.

I DUBBI – Confermata la presenza di Kristjan Asllani a centrocampo, a Simone Inzaghi resta ancora qualche dubbio di formazione. Il primo riguarda ancora la difesa, con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Secondo il quotidiano di Torino, però, l’olandese adesso è in vantaggio per una maglia da titolare. Sulla fascia sinistra, invece, conferma per Federico Dimarco dopo l’ottima prestazione vista con l’Italia. Il ballottaggio con Robin Gosens resta, ma tutto fa pensare che il tedesco giocherà titolare in UEFA Champions League contro il Barcellona.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna