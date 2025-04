Inter-Roma, chi in attacco? Inzaghi scioglie il dubbio alla viglia!

Alla vigilia di Inter-Roma Simone Inzaghi ha un arduo compito: scegliere il duo offensivo. Le probabilità sull’attacco titolare cambiano ancora.

LE TRE OPZIONI – L’assenza di Marcus Thuram, ai box da due partite a causa di un infortunio dal quale sta cercando di recuperare, pone Simone Inzaghi di fronte ad un quesito importante. Chi giocherà in attacco dal primo minuto in Inter-Roma? Nei pochi giorni a disposizione per preparare la sfida della trentaquattresima giornata di Serie A, le quotazioni sul calciatore che dovrà affiancare Lautaro Martinez sono cambiate più volte. Nessun dubbio, infatti, sulla titolarità del capitano nerazzurro, del quale l’allenatore piacentino non ha intenzioni di privarsi (soprattutto in mancanza del fidato francese). Molto più incerta, invece, la scelta del secondo attaccante, che interessa tre nomi: Joaquin Correa, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.

Inter-Roma, a chi tocca in attacco? Inzaghi punta il dito verso…

LA SCELTA – Alla vigilia di Inter-Roma, in programma alle ore 15.00 di domani a San Siro, sembra che Inzaghi sia arrivato a una decisione semi-definitiva. I nerazzurri in queste ore stanno svolgendo l’ultimo allenamento, che sarà seguito domani dalla consueta rifinitura, quindi tutto può ancora cambiare. Attualmente, però, riferisce Matteo Barzaghi in collegamento con Sky Sport 24, è Marko Arnautovic l’attaccante scelto per affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto. Non più, quindi, Joacquin Correa, come filtrato nel pomeriggio di ieri, e neanche Mehdi Taremi, che ha convinto davvero poco nelle ultime chance ottenute. L’austriaco, infatti, in questo momento della stagione sembra il più affidabile e decisivo in questo momento della stagione. Momento ovviamente delicato, considerando che mancano cinque gare alla fine del campionato, che necessità di prontezza e risultati concreti.