Inter-Roma, cambiano le chance in attacco: Inzaghi verso una scelta!

Una delle incognite nerazzurre per la formazione titolare che andrà in campo in occasione di Inter-Roma riguarda il reparto offensivo. Ad Appiano Gentile sembrano cambiare le percentuali di chance in attacco in vista della gara di campionato di domenica.

ANTI-VIGILIA – Fissato ormai da qualche giorno, dopo il rinvio disposto dalla Lega Serie A, l’appuntamento di domenica pomeriggio per Inter-Roma. La sfida di San Siro, che andrà in scena alle ore 15.00, accende i riflettori sulla squadra di Simone Inzaghi, reduce da due sconfitte consecutive. I nerazzurri proveranno a battere la squadra di Claudio Ranieri, per riuscire così a portarsi nuovamente e momentaneamente avanti rispetto al Napoli, che invece scenderà in campo nella serata di domenica. Ma con quale scelte offensive l’allenatore piacentino proverà a far male agli ospiti romani?

Inzaghi compie la sua scelta in attacco: ecco a chi toccherà dal 1′ in Inter-Roma

LA SCELTA – L’assenza di Marcus Thuram, fermo per infortunio da un paio di settimane, continua ad obbligare Inzaghi a mettere in campo soluzioni alternative. L’attaccante francese, spiega Andrea Paventi su Sky Sport, anche oggi non ha lavorato insieme alla squadra nel corso dell’allenamento ad Appiano Gentile. E, dunque, punterà a rientrare direttamente per la prossima sfida di Champions League contro il Barcellona. In mancanza di uno dei titolari, Inzaghi ovviamente conferma Lautaro Martinez al suo fianco. Accanto al capitano nerazzurro in Inter-Roma dovrebbe esserci Joaquin Correa. Non più, quindi, Marko Arnautovic, come si vociferava fino a ieri sera e neanche Mehdi Taremi, che nelle ultime uscite non ha decisamente convinto.