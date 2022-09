Inter-Roma, chance Asllani dal 1′ ma c’è ballottaggio. Riflessione Inzaghi

Inter-Roma, big match dell’8ª giornata del campionato di Serie A, potrebbe vedere l’esordio dal 1′ di Kristjan Asllani. Riflessione Inzaghi.

CHANCE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di Sky Sport 24, Kristjan Asllani rimane in ballottaggio con altri giocatori in vista di Inter-Roma di domani. A centrocampo l’unico sicuro del posto sarebbe Nicolò Barella. Poi ci sono Asllani, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan che si giocano gli altri due posti. Il centrocampista albanese avrebbe buone chance di scendere in campo dal primo minuto, anche se finora ha giocato solo 30 minuti (24 in campionato e 6 in Champions League). Sarebbe quindi un esordio da titolare molto delicato. Per questo motivo Simone Inzaghi rifletterà riguardo la possibilità di dare subito fiducia ad Asllani oppure fargli giocare uno spezzone di gara schierandolo dal primo minuto in un’altra partita.

Fonte: Sky Sport