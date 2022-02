Inter-Roma, cambi in vista per Inzaghi: le possibili novità tra i nerazzurri

Alcuni cambi in casa Inter che sfiderà stasera la Roma a San Siro nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

NOVITÀ – Secondo quanto riportato da Sky Sport, stasera nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Inter-Roma, ci saranno alcuni cambi nella formazione nerazzurra rispetto a quella che è scesa in campo sabato scorso nel derby contro il Milan. Simone Inzaghi dovrà ancora rinunciare a Felipe Caicedo a causa di un infortunio muscolare con cui è alle prese in questi ultimi giorni. In difesa la novità è l’inserimento di Danilo D’Ambrosio al fianco di Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni. A centrocampo spazio a Matteo Darmian a destra, Ivan Perisic a sinistra, al centro invece Nicolò Barella, Milan Brozovic ed Hakan Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez. Ancora fuori per infortunio Robin Gosens e Joaquin Correa.

Fonte: Sport.Sky.it