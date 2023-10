Inter-Roma, Barella in campo dal 1′! Inzaghi si affida alle ‘garanzie’ – Sky

Inter-Roma sarà una sfida contro due grandi ex, vale a dire Lukaku e Mourinho, ma non per Inzaghi e i suoi ragazzi che pensano solo a fare bene. Barzaghi, intervenuto su Sky Sport, fa il punto in casa nerazzurra alla vigilia del big match contro i giallorossi: il tecnico piacentino, che deve rinunciare a due dei suoi, ha scelto l’undici titolare

GARANZIE – Inter-Roma è il big match della decima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, dopo il turnover effettuato in Champions League, torna a schierare i titolarissimi. Matteo Barzaghi fa il punto sulle scelte dell’allenatore: «L’Inter ritrova i titolarissimi o almeno quelli che finora hanno dato più garanzie. Quindi in difesa si rivede Acerbi con Pavard e Bastoni. A centrocampo Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne Dimarco e Dumfries. In attacco Thuram, che ha rifiatato in Champions League, insieme a Lautaro Martinez».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries; Thuram, Lautaro Martinez