Inter-Roma, Asllani ora o mai più: 2 fattori lo esigono! Radar difesa − CdS

Dopo la sosta ci sarà Inter-Roma, match delicato per i nerazzurri e Simone Inzaghi (vedi articolo). Asllani si candida a una maglia dal primo minuto; mentre in difesa, attesa altra esclusione

CHANCE? − Kristjan Asllani potrebbe scendere dal primo minuto in Inter-Roma. Il centrocampista albanese, ex Empoli, ha al momento messo nelle gambe solamente trenta minuti tra campionato e Champions League. È scoccata la sua ora. Sono due i fattori che lo impongono: l’assenza per squalifica del suo rivale titolare, ovvero Marcelo Brozovic, e le condizioni non al 100% di Hakan Calhanoglu. Asllani, a meno di clamorose sorprese, prenderà la maglia da titolare anche perché un’altra esclusione scatenerebbe ulteriori dubbi.

ALTRA ESCLUSIONE − Occhi anche sulla difesa. In vista di Inter-Roma, Inzaghi medita la terza esclusione consecutiva di Stefan de Vrij. Pronto Francesco Acerbi, sceso bene in campo contro Viktoria Plzen e Udinese. Intanto dalla Nazionale, tutta l’Inter spera in un recupero mentale e psico-fisico sia di Alessandro Bastoni che di Nicolò Barella, deludenti in questo inizio di stagione.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno