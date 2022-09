Inter-Roma, allenamento nel pomeriggio con ulteriori tre rientri – Sky

A breve prenderà il via l’allenamento odierno dell’Inter, a tre giorni dalla partita contro la Roma. Ci saranno tre ulteriori rientri dalle nazionali, come anticipa Paventi su Sky Sport 24.

AVVICINAMENTO – L’Inter lavora in vista della partita con la Roma di sabato (ore 18). Questo pomeriggio Simone Inzaghi dirigerà l’allenamento pomeridiano, al quale parteciperanno alcuni rientri dalle nazionali. Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, cita Kristjan Asllani (atteso dal debutto da titolare sabato), Raoul Bellanova e André Onana. Per quest’ultimo sabato ci sarà una nuova presenza in panchina, visto che il titolare sarà Samir Handanovic. I ritorni si aggiungono a quelli già aggregati ieri.