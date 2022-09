Inter-Roma, Acerbi non più sicuro! Altro ballottaggio a centrocampo – Sky

A poco meno di ventiquattro ore dalla sfida di San Siro tra Inter e Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio da sciogliere, in particolare uno a centrocampo e uno in difesa, con Acerbi non così sicuro del posto come riportato nelle ultime ore.

DUE DUBBI – L’Inter è pronta a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, e lo farà contro una Roma in crescita dopo l’ultima stagione. Simone Inzaghi dal canto suo ha ancora qualche dubbio di formazione: uno in difesa e uno a centrocampo. Ballottaggio aperto tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Le possibilità del difensore di giocare titolare alte. A centrocampo l’altro ballottaggio è tra Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu. Roberto Gagliardini contro la Roma ci sarà, ha svolto parte dell’allenamento con la squadra, non sta benissimo ma sarà disponibile in panchina.