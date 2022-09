Inter-Roma, ‘acciaccati’ al lavoro a Trigoria: focus su tre giocatori − Sky

Dopo la sosta l’Inter giocherà contro la Roma del grande José Mourinho. I giallorossi stanno approfittando della pausa per recuperare dalle precarie condizioni fisiche

WORKING PROGRESS − La Roma, prossima avversaria dell’Inter in campionato, lavora in vista della trasferta a San Siro: «La Roma riprende domani gli allenamenti in vista della gara contro la Roma. Alcuni giocatori hanno approfittato della pausa per sistemare le proprie condizioni. Tipo Leonardo Spinazzola che ha qualche problema nel poggiare il piede, Nicolò Zaniolo ha lavorato per qualche ora a Trigoria. Mady Camara è arrivato con una condizione da sistemare, sta lavorando per farsi trovare pronto all’inizio del campionato». Questi gli aggiornamenti di Paolo Assogna per Sky Sport dal quartier generare giallorosso.