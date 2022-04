Inter-Roma, 75mila spettatori attesi a San Siro: tutte le informazioni utili

Attesi 75mila spettatori a San Siro per assistere a Inter-Roma, partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A: le informazioni.

COMUNICATO – A seguire la nota da parte del club nerazzurro in vista di Inter-Roma, valida per la 33ª giornata di Serie A prevista oggi a San Siro alle ore 18. “Dopo il derby di Coppa Italia con 75mila spettatori, San Siro ne attende altrettanti per l’importantissima sfida di campionato contro la Roma, in programma a San Siro sabato alle 18:00.

Restano a disposizione pochissimi biglietti per Inter-Roma (acquistabili online), motivo per il quale le biglietterie dello stadio resteranno chiuse. Sono invece già in vendita i biglietti per Inter-Empoli: oltre 50mila i tagliandi già venduti, per un’altra partita a forti tinte nerazzurre“.

ORARIO APERTURA CANCELLI – “In vista della massiccia affluenza, i cancelli di San Siro per Inter-Roma (calcio d’inizio alle 18:00) apriranno alle 16:00. L’invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio già a ridosso delle 16:00 per agevolare le operazioni di afflusso: tutti gli spettatori dovranno sottoporsi ai necessari controlli di sicurezza“.

INDICAZIONI PER L’INGRESSO –

“L’ ingresso 2 è obbligatorio per i possessori di biglietto di terzo anello verde .

è obbligatorio per i possessori di biglietto di . L’ ingresso 3 è obbligatorio per i possessori di biglietto di secondo anello verde .

è obbligatorio per i possessori di biglietto di . L’ ingresso 10 obbligatorio per i tifosi Roma in possesso di biglietto di terzo anello blu .

obbligatorio per i tifosi Roma in possesso di biglietto di . Tutti gli altri ingressi sono consigliati ma non obbligatori, per cui ci si può spostare verso gli ingressi più liberi“.

OBBLIGATORI GREEN PASS BASE E MASCHERINA FFP2 – “Per accedere allo stadio sarà necessario esibire i seguenti documenti: biglietto del match, documento d’identità, Green Pass base (come da D.L. 24 del 24/3/22). È obbligatorio indossare la mascherina FFP2, dall’accesso e per tutta la durata dell’evento.

Si consiglia di esibire il Green Pass preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura e di preparare i documenti durante l’attesa in fila, in modo da agevolare il controllo da parte degli steward“.

REGOLAMENTO D’USO E OGGETTI VIETATI – “I presenti sono tenuti a rispettare il regolamento d’uso e il codice di condotta e a indossare la mascherina FFP2 per tutta la permanenza all’interno dello stadio. Si ribadisce il divieto di fumo all’interno di tutto l’impianto.

Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

Gli spettatori sono tenuti a sedersi al posto indicato sui rispettivi biglietti, pena la comminazione di una multa. Ricordiamo che dopo due multe scatta il DASPO“.

Fonte: Inter.it