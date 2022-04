Inter-Roma 2-0 al 45′, altra perla di Brozovic! Sigillo Dumfries

Termina il primo tempo di Inter-Roma, sfida valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con i nerazzurri in vantaggio di due reti grazie al sigillo di Denzel Dumfries e a un’altra perla di Marcelo Brozovic.

VANTAGGIO NERAZZURRO – Partita piuttosto bloccata con poche occasioni da una parte e dall’altra, salvo un tiro di Calhanoglu dalla distanza che impegna Rui Patricio in una grande parata e un colpo di testa di Gianluca Mancini che – su calcio di punizione dalla destra di Lorenzo Pellegrini – non riesce a trovare la porta per un soffio. Il risultato si sblocca finalmente alla mezz’ora, quando l’Inter imbastisce una ripartenza magistrale con una serie di tocchi di prima che lanciano Denzel Dumfries in campo aperto, l’olandese non ha alcun problema ad aspettare l’ultimo momento e a depositare in porta il pallone facendolo passare sotto alle gambe di Rui Patricio.

Inter-Roma, doppio vantaggio a fine primo tempo: ancora Brozovic

RADDOPPIO – Dopo la rete segnata prende campo l’Inter, che assalta l’area giallorossa cercando il raddoppio prima della fine della prima frazione di gioco. Una grande occasione capita al 37′, quando su una punizione dal limite sinistro dell’area Lautaro Martinez prova una rovesciata da ottima posizione, senza riuscire però a impattare il pallone. Il raddoppio arriva però pochi attimi dopo: lancio perfetto di Dimarco per Ivan Perisic che controlla, scarico sulla sinistra per Marcelo Brozovic che entra in area e fa tutto da solo, scaricando un tiro fantastico all’incrocio dei pali. Termina così sul 2-0 il primo tempo di questo Inter-Roma.

INTER 2 – 0 ROMA

MARCATORI: Dumfries (I) al 30′, Brozovic (I) al 40′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 G. Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 77 Mkhitaryan, 27 Sergio Oliveira, 7 Lorenzo Pellegrini (C), 59 Zalewski; 92 El Shaarawy, 9 Abraham.

A disposizione: 63 Boer; 5 Vina, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov, 15 Maitland-Niles, 17 Veretout, 24 Kumbulla, 37 Spinazzola, 42 Diawara, 52 Bove, 55 Darboe, 64 Afena-Gyan.

Allenatore: José Mourinho