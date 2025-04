Inter-Roma 0-1, decide Soulé. Ora lo scudetto si allontana

Termina 0-1 Inter-Roma, sfida valevole per la trentaquattresima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-1

SECONDO TEMPO – Non riesce la reazione all’Inter nel secondo tempo, che prova a spingersi per lunghi tratti in avanti, rischiando anche diverse ripartenze da parte della Roma. La prima vera grande occasione la crea Calhanoglu dopo ben 20 minuti dall’inizio del secondo tempo, quando prova uno dei suoi tiri dalla distanza che sfila però a lato del palo. Inzaghi prova a dare la scossa con i cambi, specialmente a destra dove il ritorno di Dumfries si fa sentire nel dare fisicità da quella parte. Nonostante ciò, sono i giallorossi a rendersi maggiormente pericolosi, anche grazie agli spazi lasciati dai nerazzurri. Al 72′ Pisilli riceve palla tutto solo a due passi da Sommer, ma si mangia il gol. Così come Dovbyk un minuto dopo, su una ripartenza per un fallo non fischiato a Bisseck, questa volta è Acerbi decisivo a deviare la conclusione dell’ucraino sopra la traversa. Nel finale ci si mette anche un arbitro decisamente PESSIMO: cross dalla destra, Bisseck si prepara per andare a colpire di testa a due passi dalla porta, Ndicka si aggrappa a lui e lo tira giù, ma incredibilmente non arriva il rigore. Poco cambia, perché anche nel recupero non arriva mai la scintilla che permetterebbe quantomeno di pareggiare. Terza sconfitta in tre partite, sterilità in attacco e troppi gol concessi. Ora lo scudetto è un miraggio.

INTER-ROMA 0-1

Gol: Soulé al 22′