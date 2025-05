Inter, rivoluzione totale col Verona: Inzaghi ne cambia 10! La probabile formazione

Sarà un’Inter profondamente rinnovata quella che scenderà in campo stasera a San Siro contro il Verona, nella gara valida per la 35ª giornata di Serie A. Inzaghi – squalificato per la sfida odierna -, ha optato per un turnover massiccio, cambiando dieci undicesimi della formazione che mercoledì ha strappato un prezioso 3-3 al Montjuïc.

DIECI CAMBI – L’unico titolare confermato è Yann Bisseck, che sarà ancora una volta schierato nel ruolo di braccetto destro nella difesa a tre. Al suo fianco agiranno Stefan de Vrij e Carlos Augusto, a protezione del portiere Josep Martinez, preferito a Sommer e pronto a mettersi in mostra tra i pali. A centrocampo, la rivoluzione è totale: sugli esterni spazio a Matteo Darmian e Nicola Zalewski, mentre in mezzo toccherà a Davide Frattesi, Kristjan Asllani – che prenderà il posto dello squalificato Hakan Calhanoglu -, e Piotr Zielinski, che avrà l’occasione per guadagnare minutaggio e ritmo partita in vista del finale di stagione. A San Siro, dunque, sarà una “nuova Inter” a caccia di tre punti pesanti, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla notte europea di martedì.

Anche l’attacco sarà inedito: la probabile formazione

NUOVA COPPIA – Marko Arnautovic e Joaquín Correa guideranno il reparto offensivo, con Thuram e Lautaro Martinez tenuti precauzionalmente a riposo, anche alla luce di qualche fastidio muscolare accusato dal capitano nerazzurro. Questa ampia rotazione rappresenta un banco di prova per le cosiddette seconde linee, chiamate a dare risposte concrete e a tenere alta l’asticella del rendimento anche in una gara di campionato cruciale per la corsa scudetto. L’Inter, infatti, è ancora in piena lotta per il titolo, distante appena tre punti dal Napoli, impegnato oggi contro il Lecce.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa.