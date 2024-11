Inter, altra rivoluzione in Champions League: Inzaghi ne cambia 9! – TS

L’Inter si prepara per una nuova sfida europea, quella contro il Lipsia domani a San Siro con l’obiettivo chiaramente di vincere, schierando la formazione migliore dal punto di vista anche della freschezza dei giocatori riposati. Ecco perché, secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro ne potrebbe cambiare addirittura nove rispetto la sfida di campionato contro il Verona.

PROSSIMO IMPEGNO – Vincere per avvicinarsi i alla qualificazione diretta agli ottavi della Super Champions. Per farlo, Simone Inzaghi ha pianificato un ampio turnover rispetto alla vittoria in campionato contro il Verona, puntando su una squadra competitiva ma anche fresca, con la mente già rivolta alla trasferta di domenica contro la Fiorentina. La principale novità sarà in difesa, dove Stefan De Vrij prenderà il posto di Francesco Acerbi, costretto a fermarsi dopo il problema ai flessori della coscia destra che lo ha costretto al forfait nei primi minuti del match di sabato. Il difensore italiano si sottoporrà oggi agli esami per valutare l’entità dell’infortunio, ma il suo rientro non è previsto prima del weekend.

Inter-Lipsia, le forzi migliori tutte in campo

TURNOVER MASSICCIO – Accanto a De Vrij potrebbe esserci un’altra sorpresa: Yann Aurel Bisseck, in campo al posto di Alessandro Bastoni, reduce da 242 minuti complessivi tra nazionale e campionato. A centrocampo, il turnover potrebbe coinvolgere le mezzali. Davide Frattesi, in cerca di minuti e spazio, è pronto a subentrare a uno fra Nicolò Barella, tolto all’intervallo contro il Verona, ed Henrikh Mkhitaryan, che ha giocato l’intera gara. L’intenzione di Inzaghi è chiara: preservare energie per presentare l’Inter dei titolarissimi a Firenze, in una partita chiave per mantenere la vetta del campionato. Anche Hakan Calhanoglu potrebbe partire dalla panchina. Il turco, fondamentale in regia, potrebbe lasciare spazio a uno tra Asllani e Zielinski, già utilizzati in quella posizione nel recente successo contro l’Arsenal. Con Sommer tra i pali e le uniche conferme di Bisseck e Barella, l’Inter potrebbe scendere in campo con otto o nove volti nuovi rispetto all’undici iniziale di sabato.

LE SCELTE – Una strategia pensata per mantenere alta la competitività nella sfida con il Lipsia e garantire freschezza contro un avversario tedesco che, pur fuori dai giochi, non regalerà nulla. Inzaghi punta ancora una volta sulla profondità della sua rosa, dimostrando di saper gestire il delicato equilibrio tra campionato ed Europa. La sfida contro il Lipsia rappresenta un passaggio cruciale, e l’Inter vuole affrontarla con la massima lucidità e la spinta di San Siro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masina