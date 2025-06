Inter-River Plate, Thuram si avvicina al rientro insieme ad un altro

Verso Inter-River Plate, terza partita del girone E del Mondiale per Club. Marcus Thuram, ancora a zero presenze in questo competizione, potrebbe rientrare contro gli argentini, al pari di un altro giocatore. Di sicuro ci sarà Denzel Dumfries.

BUONE NOTIZIE DALL’INFERMERIA – Inter-River Plate si avvicina. La partita più bella e prestigiosa del girone E del Mondiale per Club si terrà nella notte tra mercoledì e giovedì 26 alle 3 italiane. I nerazzurri, grazie alla vittoria sull’Urawa Red Diamonds, si sono rilanciati nel torneo e adesso basta un punto per strappare il pass verso gli ottavi di finale. In caso di vittoria, ci sarà anche il primo posto del girone. Arrivano buone notizie dall’infermeria per Cristian Chivu. Oltre al recupero a pieno regime di Dumfries, che sarà della partita e quasi sicuramente dal primo minuto, arrivano anche notizie positive su Marcus Thuram e Davide Frattesi.

Thuram e Frattesi verso Inter-River Plate: notizie positive

VERSO IL RECUPERO – Sia Thuram che Frattesi, riferisce Sky Sport, hanno fatto una seduta di allenamento divisa tra gruppo e personalizzato. Nelle prossime ore, rientreranno con il gruppo e quindi potrebbero già considerarsi arruolabili per il match contro il River Plate. Probabilmente partiranno dalla panchina, ma Cristian Chivu ne potrà usufruirne a partita in corso. Niente da fare invece per gli altri quattro infortunati, Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski. Cercheranno di rientrare in caso di passaggio al turno successivo dell’Inter.