Inter-River Plate probabili formazioni Mondiale per Club: le scelte di Chivu

Inter-River Plate e le probabili formazioni nel Mondiale per Club in vista della gara odierna della squadra di Chivu. Il fischio d’inizio negli Stati Uniti d’America è previsto alle ore 18:00 presso lo Stadio “Lumen Field” di Seattle (Washington). Le ore 3 di giovedì 26 in Italia. Partita valida per la 3ª giornata, nonché ultima, del Gruppo E della Coppa del Mondo per Club FIFA. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurra

SEATTLE – Ultimo impegno nel girone per l’Inter di Cristian Chivu, che si gioca sia la qualificazione agli Ottavi di Finale sia il primo posto contro gli argentini del River Plate di Marcelo Gallardo, primi a quota 4 punti. Stesso punteggio dell’Inter, che “paga” una peggiore differenza reti ed è quindi seconda in classifica. Terza e ultima giornata del Gruppo E, che vedrà contemporaneamente in campo Urawa Red Diamonds-Monterrey per complicare ulteriormente la qualificazione nerazzurra. Di seguito tutte le informazioni utili su Inter-River Plate e le probabili formazioni nel Mondiale per Club relative alla squadra nerazzurra.

Mondiale per Club: convocati e diffidati Inter

CONVOCATI: Lista diramata da Chivu ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: Asllani, Barella e Lautaro Martinez.

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà nel Mondiale per Club

GIOCATORI FUORI LISTA FIFA: In aggiornamento.

GIOCATORI LIBERATI IN ANTICIPO: J. Correa (Botafogo), Arnautovic (svincolato).

SQUALIFICATI: –

INDISPONIBILI: 99 Taremi.

INFORTUNATI: 7 Zielinski, 9 M. Thuram, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 28 Pavard, 31 Bisseck.

I dubbi di Chivu: le percentuali tra campo e panchina in casa Inter

BALLOTTAGGI:

– In difesa verso il ritorno dal 1′ Acerbi (65%), che è in vantaggio sul collega di reparto de Vrij (35%).

– A centrocampo testa a testa tra Carlos Augusto (45%) e Dimarco (55%), che è leggermente favorito.

– In attacco il fratello Esposito più giovane si candida dal 1′, quindi Pio (75%) al posto di Sebastiano (25%).

Inter-River Plate probabili formazioni Mondiale per Club: la formazione dell’Inter di Chivu

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 94 Pio Esposito, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 40 Calligaris; 6 de Vrij, 8 P. Sucic, 11 Luis Henrique, 30 Carlos Augusto, 42 T. Palacios, 45 Valentin Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski, 70 Sebastiano Esposito.

ALLENATORE: Cristian Chivu

Probabili formazioni Inter-River Plate LIVE su Inter-News.it

In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-River Plate nel Mondiale per Club, l'avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Seattle per scoprire le ultime dai campi con le probabili formazioni destinate a diventare ufficiali.