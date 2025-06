Inter-River Plate, la probabile formazione di Gallardo: a specchio – TS

Inter e River si sfidano a Seattle nella notte italiana (ore 3 il fischio d’inizio). Gallardo teme i nerazzurri ed è pronto a mettersi a specchio. La probabile formazione per Inter-River Plate.

LA PROBABILE – L’ultima partita del girone E vede in campo Inter e River, sfida storica e prestigiosissima. In casa nerazzurra, Cristian Chivu ne dovrebbe cambiare cinque rispetto alla squadra che ha fatto 2-1 contro gli Urawa Reds (vedi probabile) e in attacco si prepara a lanciare la coppia formata da capitan Lautaro Martinez e dal classe 2005 Francesco Pio Esposito. Per quanto riguarda il River Plate di Marcelo Gallardo (clicca qui per leggere la sua conferenza stampa), il tecnico argentino rispetta l’Inter, tanto da mettersi con un modulo a specchio. La stellina è ovviamente Franco Mastantuono, approdato al Real Madrid per 63 milioni di euro. Sarà un giocatore delle Merengues dopo la fine del Mondiale per Club. Ci saranno tre ex giocatori che hanno militato in Italia: ossia gli ex viola German Pezzella e Martinez Quarta e l’ex Inter Facundo Colidio. Quest’ultimo ha giocato nella Primavera nerazzurra. Per il resto, fuori i tre squalificati Castano, Enzo Perez e Galoppo. La probabile formazione di Inter-River secondo Tuttosport:

Inter-River Plate, la probabile formazione di Gallardo

(3-5-2): Armani; Martinez Quarta, Pezzella, Diaz; Montiel, Fernandez, Kranevitter, Meza, Acuña; Mastantuono, Colidio.