Inter-River Plate e il “Patto di Seattle”: la reazione di Chivu va virale!

Alla vigilia di Inter-River Plate un giornalista argentino coinvolge i nerazzurri in un simpatico siparietto. Ma Cristian Chivu non è d’accordo col “Patto di Seattle”.

VIGILIA – Nella notte italiana, tra domani – mercoledì 25 giugno – e giovedì, è atteso lo scontro più importante, finora, per la squadra di Cristian Chivu al Mondiale per Club. Alle ore 3.00 a.m. italiane, infatti, andrà in scena Inter-River Plate, che decreterà la qualificazione agli ottavi di finale del torneo americano. La formazione italiana e quella argentina si trovano, dopo le prime due partite del girone, a pari punti (4) nella classifica del gruppo E. A seguire, ci sono i messicani del Monterrey e i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, rispettivamente a quota 2 e 0.

Chivu non firma il “Patto di Seattle”: ecco cos’è accaduto alla vigilia di Inter-River Plate

RISULTATI – La posizione in classifica permette a Inter e River Plate di arrivare da favorite all’ultima sfida del girone. I risultati utili per strappare il pass degli ottavi sono due su tre. Con uno su tutti che accontenterebbe entrambe: con un pareggio dal 2-2 in su, infatti, si qualificherebbero sia l’una che l’altra, anche in caso di vittoria del Monterrey. Ciò ha dato il via alle classiche allusioni al famigerato “biscotto”, che in questo caso è stato anche denominato ironicamente il “Patto di Seattle”.

LA GAG – Il giornalista argentino di Un Metro Adelantado si è presentato davanti all’hotel in cui alloggia l’Inter negli USA proprio per diffondere, simpaticamente, l’accordo. Molti giocatori e, addirittura, anche il Presidente Giuseppe Marotta, ha risposto con una risata all’assist del giornalista, che chiedeva di aderire al “Patto di Seattle” per Inter-River Plate. L’unico a non prendere particolarmente a genio la proposta è stato Cristian Chivu che, infastidito dal siparietto, si è allontano senza firmare l’autografo. Sembra, quindi, che l’allenatore nerazzurro non voglia pensare a nessun calcolo: c’è solo un risultato utile, ed è la vittoria dei suoi nerazzurri.