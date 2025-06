Inter-River Plate, le probabili formazioni della terza del Mondiale per Club

Inter-River Plate sarà la partita valida per la terza ed ultima giornata del gruppo E del Mondiale per Club. Di seguito le probabili formazioni di entrambi gli allenatori.

INTER-RIVER PLATE, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Cristian Chivu non ha ampia scelta per la terza ed ultima giornata del Mondiale per Club. L’allenatore si affiderà a molti che hanno già disputato la gara d’esordio con il Monterrey. Tornerà infatti al centro della difesa Francesco Acerbi, a centrocampo anche Henrikh Mkhitatryan nel classico 3-5-2 che sostituirà l’esperimento 3-4-2-1 non andato benissimo con gli Urawa Reds. Sulla fascia finalmente tornerà Denzel Dumfries, a sinistra invece Carlos Augusto ancora in vantaggio su Federico Dimarco. Davanti la grande sorpresa al fianco di Lautaro Martinez: dal primo minuto parte subito Francesco Pio Esposito.

INTER-RIVER PLATE, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Gallardo, così come nelle precedenti due partite, darà massima fiducia alla fantasia dei due giocatori di punta in attacco. Mastantuono, il gioiello venduto al Manchester City, accompagnerà l’ex nerazzurro Facundo Colidio che ha già segnato nel torneo contro gli Urawa Reds. Nella formazione degli argentini figurano inoltre alcune vecchie conoscenze della Serie A, soprattutto in difesa. Ci saranno sia Martinez Quarta che German Pezzella, entrambi difensori negli anni scorsi della Fiorentina.

INTER-RIVER PLATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Calligaris; de Vrij, Palacios, Re Cecconi, Luis Henrique, Zalewski, Cocchi, Dimarco, Berenbruch, Sucic, De Pieri, V. Carboni, S. Esposito

Indisponibili: Taremi, Calhanoglu, Bisseck, Zielinski, Thuram, Frattesi, Pavard

Allenatore: Chivu.

River Plate (3-5-2): Armani; Quarta, Pezzella, Diaz; Montiel, Fernandez, Kranevitter, Meza, Acuna; Mastantuono, Colidio.

In panchina: Ledesma, Gattoni, Rivero, Casco, Bustos, Aliendro, Rojas, Martinez, Lanzini, Subiabre, Tapia, Borja

Indisponibili: Driussi, Ruberto

Squalificati: Perez, Galoppo, Castano

Allenatore: Gallardo.