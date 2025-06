Inter-River Plate, i diffidati e gli squalificati per il Mondiale per Club

Inter-River Plate si giocherà alle 3 ora italiana al Lumen Field di Seattle, per la terza giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025. Ecco la situazione disciplinare per l’ultimo e decisivo match del girone negli Stati Uniti, con ben tre squalificati negli argentini e diffidati nei nerazzurri.

INTER-RIVER PLATE giovedì 26 giugno ore 3 (3ª giornata Gruppo E Mondiale per Club)

Diffidati Inter: Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Lautaro Martinez.

Squalificati Inter: nessuno.

Diffidati River Plate: Marcos Acuna, Maximiliano Meza, German Pezzella.

Squalificati River Plate: Kevin Castano (una giornata), Giuliano Galoppo (una giornata), Enzo Pérez (una giornata)